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कानपुर: तेल टैंकर ने महिला को रौंदा, परिजनों ने की सड़क जाम, एक घंटे तक चला हंगामा, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

Fri, 16 Oct 2026 02:01 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 16 Oct 2026 02:01 PM IST
सार

Kanpur News: पनकी क्षेत्र में इंडियन ऑयल डिपो के पास शुक्रवार को एक तेल टैंकर ने बैक करते समय फैक्टरी जा रही महिला को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया।

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Kanpur Oil tanker runs over woman family members block road hour long commotion body sent for postmortem
महिला की मौत के परिजनों ने लगाया जाम - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में इंडियन ऑयल डिपो के पास एक तेल टैंकर ने गाड़ी बैक करते समय महिला को रौंद दिया। इसके चलते महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे आक्रोशित परिजनों ने रोड पर जाम लगाकर मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर सर्किल का फोर्स मौके पर पहुंच गया। एक घंटे चले हंगामा के बाद दोनों पक्षों में समझौता होने पर शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया गया।

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पनकी के शाहपुर निवासी रूबी राजपूत नौरैया खेड़ा की एक फैक्टरी में काम करती थी। शुक्रवार को पर ड्यूटी जाने के लिए इंडियन ऑयल के पास खड़ी थी। इसी दौरान एक तेल टैंकर ने गाड़ी बैक करते समय महिला को रौंद दिया। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंचे आक्रोशित परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर रोड जाम कर दी। पनकी इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट ने बताया कि परिजनों को टैंकर मलिक की ओर से  एक लाख देने की बात पर समझौता हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है।

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