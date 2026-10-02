कानपुर ‘नो यूपीआई डे’: एमडीआर के विरोध में व्यापारी, स्कैनर पर चिपकाया टेप, कहा- अतिरिक्त शुल्क मंजूर नहीं

कानपुर के भीतरगांव में 2,000 से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के विरोध में व्यापारी नो यूपीआई डे मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष महेश वर्मा के आह्वान पर कानपुर नगर और ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारियों ने गांधीगिरी के तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं।

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घाटमपुर, साढ़, कुड़नी, सजेती, भीतरगांव और पतारा क्षेत्र की बाजारों में व्यापारियों ने यूपीआई भुगतान स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कुड़नी व्यापार संघ के अध्यक्ष मनीष गुप्ता और विभूम द्विवेदी ने बताया व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों पर लगे यूपीआई स्कैनर पर काला टेप लगाकर विरोध जताया। ग्राहकों से अपील की कि वे खरीदारी के लिए बाजार में नकद रुपये लेकर आएं।