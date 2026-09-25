कानपुर: एनएमएमएसएस स्कॉलरशिप 2027-28, आवेदन की अंतिम तिथि 29 तक बढ़ी, हर साल मिलेंगे 12 हजार, जानें जरूरी नियम

राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) परीक्षा सत्र 2027-28 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 29 सितंबर कर दी गई है। कक्षा आठ में पढ़ने वाले पात्र विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा एक नवंबर को जिले में निर्धारित केंद्रों पर सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक होगी।

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दिव्यांग अभ्यर्थियों को दोपहर दो बजे तक परीक्षा देने का समय मिलेगा। इसे लेकर डीआईओएस व बीएसए को पत्र भी मिल चुका है। विभाग ने जिले के निर्धारित सीट कोटे के सापेक्ष 15 गुना आवेदन कराने का लक्ष्य रखा है। पत्र में कहा गया है कि कई जिलों में कोटे के मुकाबले आवेदन की संख्या कम है। इसलिए विद्यालय स्तर पर पात्र विद्यार्थियों के आवेदन सुनिश्चित कराए जाएं।