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कानपुर: नरवल पुलिस का एक्शन, हत्या के प्रयास का वांछित जीतू गिरफ्तार, कई दिनों से दे रहा था चकमा, जेल भेजा

Thu, 08 Oct 2026 12:34 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 08 Oct 2026 12:34 PM IST
सार

Kanpur News: नरवल थाना क्षेत्र की पुलिस ने हत्या के प्रयास  के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे वांछित आरोपी अजीत सिंह उर्फ जीतू को गिरफ्तार कर लिया है।

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Kanpur Narwal police take action Jitu wanted for attempted murder arrested after evading capture for days
नरवल थाना - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में हत्या के प्रयास के मामले में वांछित अजीत सिंह उर्फ जीतू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नरवल पुलिस ने बताया कि आरोपी काफी दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा था।

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