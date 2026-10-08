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कानपुर: नरवल पुलिस का एक्शन, हत्या के प्रयास का वांछित जीतू गिरफ्तार, कई दिनों से दे रहा था चकमा, जेल भेजा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 08 Oct 2026 12:34 PM IST

सार Kanpur News: नरवल थाना क्षेत्र की पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे वांछित आरोपी अजीत सिंह उर्फ जीतू को गिरफ्तार कर लिया है।

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