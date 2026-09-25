कानपुर: नगर निगम सदन की बैठक 26 को, कार्यकारिणी के छह नए चेहरों का होगा फैसला, सर्वसम्मति से चुनाव की तैयारी

कानपुर में नगर निगम सदन की बैठक 26 सितंबर को बुलाई गई है। इसमें कार्यकारिणी के छह सदस्यों के चुनाव होंगे। भाजपा के सदस्य पवन पांडेय, धीरेंद्र सोनकर, मंजू सोनकर, मंजू पाल व यशपाल सिंह और सपा के फैजान रहमान का कार्यकाल पिछले माह खत्म हो गया था।

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अब इनकी जगह दूसरे सदस्यों का चुनाव होगा। महापौर प्रमिला पांडेय ने बताया कि कार्यकारिणी के छह सदस्यों के चुनाव के लिए सदन की बैठक बुलाई है। इसमें सर्वसम्मति से चुनाव कराने की तैयारी है। इसे लेकर सभी पार्टी के पार्षद दलों के साथ बैठक भी होगी।