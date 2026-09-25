कानपुर: नगर निगम सदन की बैठक 26 को, कार्यकारिणी के छह नए चेहरों का होगा फैसला, सर्वसम्मति से चुनाव की तैयारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 25 Sep 2026 11:13 PM IST
सार
Kanpur News: कानपुर नगर निगम सदन की महत्वपूर्ण बैठक 26 सितंबर को बुलाई गई है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा कार्यकारिणी समिति के रिक्त हुए छह सदस्यों का चुनाव करना है।
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विस्तार
कानपुर में नगर निगम सदन की बैठक 26 सितंबर को बुलाई गई है। इसमें कार्यकारिणी के छह सदस्यों के चुनाव होंगे। भाजपा के सदस्य पवन पांडेय, धीरेंद्र सोनकर, मंजू सोनकर, मंजू पाल व यशपाल सिंह और सपा के फैजान रहमान का कार्यकाल पिछले माह खत्म हो गया था।
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अब इनकी जगह दूसरे सदस्यों का चुनाव होगा। महापौर प्रमिला पांडेय ने बताया कि कार्यकारिणी के छह सदस्यों के चुनाव के लिए सदन की बैठक बुलाई है। इसमें सर्वसम्मति से चुनाव कराने की तैयारी है। इसे लेकर सभी पार्टी के पार्षद दलों के साथ बैठक भी होगी।
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