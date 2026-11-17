कानपुर: नगर निगम की टीम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, ध्वस्त कीं पांच गुमटियां
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 17 Nov 2026 10:46 PM IST
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नगर निगम की टीम ने मंगलवार को जेके कॉलोनी से जखई बाबा चौराहे तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान बुलडोजर से पांच गुमटियां ध्वस्त की गईं। फुटपाथ और सड़क की पटरी से दर्जनों अतिक्रमण हटाए गए। तीन दिन पहले जेई सुमित कुमार ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी थी। इसके बावजूद कब्जे नहीं हटाने पर नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की।
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