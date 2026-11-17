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नगर निगम की टीम ने मंगलवार को जेके कॉलोनी से जखई बाबा चौराहे तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान बुलडोजर से पांच गुमटियां ध्वस्त की गईं। फुटपाथ और सड़क की पटरी से दर्जनों अतिक्रमण हटाए गए। तीन दिन पहले जेई सुमित कुमार ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी थी। इसके बावजूद कब्जे नहीं हटाने पर नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की।