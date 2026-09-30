कानपुर: एमपीडीएस बीमारी के केस चार गुना बढ़े, कम उम्र में टेंशन से जबड़े हो रहे जाम, हैलट अस्पताल की रिपोर्ट

तनाव व नींद की कमी से मायोफेशियल पेन डिस्फंक्शन सिंड्रोम (एमपीडीएस) के रोगी बढ़ रहे हैं। इस तरह के रोगियों के जबड़ों में खिंचाव और जोड़ों का दर्द होता है। हैलट में काफी संख्या में इस समस्या से परेशान रोगी पहुंच रहे हैं। अध्ययन में पता चला कि इनमें युवाओं और बच्चों की संख्या अधिक है। दो वर्ष पहले तक इस सिंड्रोम से पीड़ित उम्रदराज लोग ही आते थे। इनकी संख्या सप्ताह में चार से पांच होती थी, जो अब बढ़कर 15 से 20 हो गई है। विशेषज्ञों के अनुसार अब कम उम्र में ही बच्चों पर पढ़ाई से लेकर सौ में सौ नंबर लाने का दबाव डाला जाता है।

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इसके अलावा कई बार बच्चे जो करना चाहते हैं, उन्हें करने नहीं दिया जाता, ऊपर से अभिभावक अपनी इच्छाएं उन पर थोप देते हैं। इससे बच्चों में तनाव बढ़ रहा है और एमपीडीएस की समस्या बढ़ती जा रही है। दंत रोग विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. अशरफुल्लाह ने बताया कि इसके शुरुआती लक्षण लगातार सिरदर्द, चेहरे में खिंचाव और खाना चबाने में दर्द की शिकायत हैं। अक्सर अभिभावक इसे आम कमजोरी या दांत-कान का दर्द मानकर टाल देते हैं, जबकि यह मायोफेशियल पेन डिस्फंक्शन सिंड्रोम हो सकता है। यह बीमारी जबड़े के जोड़ों और चेहरे की मांसपेशियों से जुड़ी है।