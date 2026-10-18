कानपुर सड़क हादसा: अनियंत्रित होकर गिरी बाइक, तेज रफ्तार वाहन ने कुचला, दवा कंपनी कर्मी की मौत, परिजन बेहाल

कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में रविवार सुबह यशोदानगर के पास हाईवे पर बाइक अनियंत्रित होकर गिरने के बाद तेज रफ्तार वाहन ने दवा कंपनी के कर्मचारी सूरज मिश्रा (40) को कुचल दिया। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें 108 एंबुलेंस से कांशीराम अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मूलरूप से प्रयागराज निवासी सूरज मिश्रा विराट नगर, नौबस्ता में परिवार के साथ रहते थे।

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वह एक दवा कंपनी में काम करते थे। रविवार सुबह करीब 5:45 बजे वह नौबस्ता से भौंती जाने वाले हाईवे पर यशोदानगर के पास पहुंचे थे। तभी उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। इसी दौरान तेज रफ्तार वाहन उन्हें कुचलते हुए निकल गया। हादसे में उनकी मौत से परिवार में मातम छा गया। सूचना पर पहुंची नौबस्ता पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।