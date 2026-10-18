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कानपुर सड़क हादसा: अनियंत्रित होकर गिरी बाइक, तेज रफ्तार वाहन ने कुचला, दवा कंपनी कर्मी की मौत, परिजन बेहाल

Sun, 18 Oct 2026 08:39 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 18 Oct 2026 08:39 AM IST
सार

Kanpur News: नौबस्ता-भौंती हाईवे पर यशोदानगर के पास बाइक अनियंत्रित होकर गिरने के बाद दर्दनाक हादसा हो गया। इसमें तेज रफ्तार वाहन से कुचलकर दवा कंपनी कर्मी की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

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Kanpur Motorcycle goes out of control and falls rider run over by speeding vehicle and died
घटनास्थल पर पड़ी बाइक - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में रविवार सुबह यशोदानगर के पास हाईवे पर बाइक अनियंत्रित होकर गिरने के बाद तेज रफ्तार वाहन ने दवा कंपनी के कर्मचारी सूरज मिश्रा (40) को कुचल दिया। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें 108 एंबुलेंस से कांशीराम अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मूलरूप से प्रयागराज निवासी सूरज मिश्रा विराट नगर, नौबस्ता में परिवार के साथ रहते थे।

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वह एक दवा कंपनी में काम करते थे। रविवार सुबह करीब 5:45 बजे वह नौबस्ता से भौंती जाने वाले हाईवे पर यशोदानगर के पास पहुंचे थे। तभी उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। इसी दौरान तेज रफ्तार वाहन उन्हें कुचलते हुए निकल गया। हादसे में उनकी मौत से परिवार में मातम छा गया। सूचना पर पहुंची नौबस्ता पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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