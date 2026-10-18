कानपुर: डंपर ने बाइक को पीछे से मारी टक्कर, एक की मौत और दूसरा युवक घायल, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा
Kanpur News: कानपुर-सागर हाईवे पर अमौली गांव के पास पीछे से आ रहे एक डंपर ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सीएचसी से कानपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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कानपुर में घाटमपुर के सजेती थाना क्षेत्र अंतर्गत कानपुर-सागर हाईवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां अमौली गांव के पास शनिवार को डंपर की बाइक में पीछे से टक्कर लग गई, जिससे बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं, उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सीएचसी से रेफर किया गया है।
बुढ़ानपुर निवासी विपिन सचान (33) पुत्र रामबाबू सचान अपने चचेरे भाई दिलीप सचान (40) के साथ बाइक पर कानपुर-सागर हाईवे स्थित अलियापुर टोल प्लाजा की ओर आ रहे थे। तभी अमौली गांव के पास घाटमपुर की ओर से आ रहे डंपर की बाइक में पीछे से टक्कर लग गई। टक्कर लगने दोनों बाइक समेत सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
पुलिस ने डंपर को कब्जे में लिया
सूचना पाकर आई पुलिस ने दोनों को सीएचसी पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने विपिन को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल दिलीप को कानपुर रेफर कर दिया। पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है। थाना प्रभारी अनुज भारती ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।