कानपुर: डंपर ने बाइक को पीछे से मारी टक्कर, एक की मौत और दूसरा युवक घायल, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

कानपुर में घाटमपुर के सजेती थाना क्षेत्र अंतर्गत कानपुर-सागर हाईवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां अमौली गांव के पास शनिवार को डंपर की बाइक में पीछे से टक्कर लग गई, जिससे बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं, उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सीएचसी से रेफर किया गया है।

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बुढ़ानपुर निवासी विपिन सचान (33) पुत्र रामबाबू सचान अपने चचेरे भाई दिलीप सचान (40) के साथ बाइक पर कानपुर-सागर हाईवे स्थित अलियापुर टोल प्लाजा की ओर आ रहे थे। तभी अमौली गांव के पास घाटमपुर की ओर से आ रहे डंपर की बाइक में पीछे से टक्कर लग गई। टक्कर लगने दोनों बाइक समेत सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।