कानपुर: ‘न जांच लैब...न यूवी-आयोनाइजेशन’, घर में चल रहा था अवैध आरओ प्लांट, 312 बोतलें सीज और पंजीकरण निरस्त

कानपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शुक्रवार को पनकी के 1051 बी ब्लॉक स्थित परिसर में छापा मारा। यहां आतिश जायसवाल के घर में आरओ प्लांट लगाकर पानी की बोतलों की पैकिंग किया जा रहा था। जांच में कारोबार के लिए जरूरी व्यवस्थाएं नदारद मिलीं। पैकेजिंग सामग्री के फूड ग्रेड होने का प्रमाणपत्र, कर्मचारियों के मेडिकल प्रमाणपत्र, सफाई का रिकॉर्ड और बैच नंबर का ब्योरा तक उपलब्ध नहीं था।

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इसके अलावा पानी में जैविक तत्वों, हेवी मेटल्स और पेस्टिसाइड्स अवशेषों की जांच रिपोर्ट भी नहीं मिली। परिसर में पेस्ट कंट्रोल का रिकॉर्ड नहीं था और साफ-सफाई भी निर्धारित शेड्यूल-4 के मानकों के अनुरूप नहीं मिली। टीम ने रिवेरा ब्रांड के पानी का नमूना जांच के लिए लिया और बची हुई 312 बोतलें सीज कर कारोबारी की सुरक्षित अभिरक्षा में दे दीं।