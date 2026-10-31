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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Man selling bottled water produced using an in home RO plant 312 bottles seized registration cancelled

कानपुर: ‘न जांच लैब...न यूवी-आयोनाइजेशन’, घर में चल रहा था अवैध आरओ प्लांट, 312 बोतलें सीज और पंजीकरण निरस्त

Sat, 31 Oct 2026 10:49 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 31 Oct 2026 10:49 AM IST
सार

Kanpur News: पनकी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन  की टीम ने छापा मारकर एक घर में अवैध रूप से चलाए जा रहे बोतलबंद पानी (आरओ प्लांट) के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। टीम ने मौके से 312 बोतलें सीज करते हुए पानी का नमूना जांच प्रयोगशाला भेजा है। मानकों का घोर उल्लंघन पाए जाने पर आरोपी कारोबारी आतिश जायसवाल का खाद्य पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

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Kanpur Man selling bottled water produced using an in home RO plant 312 bottles seized registration cancelled
आरओ के वेस्ट वाटर इस्तेमाल - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शुक्रवार को पनकी के 1051 बी ब्लॉक स्थित परिसर में छापा मारा। यहां आतिश जायसवाल के घर में आरओ प्लांट लगाकर पानी की बोतलों की पैकिंग किया जा रहा था। जांच में कारोबार के लिए जरूरी व्यवस्थाएं नदारद मिलीं। पैकेजिंग सामग्री के फूड ग्रेड होने का प्रमाणपत्र, कर्मचारियों के मेडिकल प्रमाणपत्र, सफाई का रिकॉर्ड और बैच नंबर का ब्योरा तक उपलब्ध नहीं था।

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इसके अलावा पानी में जैविक तत्वों, हेवी मेटल्स और पेस्टिसाइड्स अवशेषों की जांच रिपोर्ट भी नहीं मिली। परिसर में पेस्ट कंट्रोल का रिकॉर्ड नहीं था और साफ-सफाई भी निर्धारित शेड्यूल-4 के मानकों के अनुरूप नहीं मिली। टीम ने रिवेरा ब्रांड के पानी का नमूना जांच के लिए लिया और बची हुई 312 बोतलें सीज कर कारोबारी की सुरक्षित अभिरक्षा में दे दीं।

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दोनों नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा
खाद्य कारोबारी ने पैकिंग के नियमों की जानकारी न होने की बात कही, जिसके बाद उसका खाद्य पंजीकरण निरस्त कर दिया। वहीं, दूसरी तरफ जनपदीय सचल दल ने कलक्टरगंज स्थित आकाश गुप्ता के प्रतिष्ठान से इमरती और बेसन के दो विधिक नमूने भी इकट्ठा किए। दोनों नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा।

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