कानपुर: दीपावली पर जगमगाएंगे 33 प्रमुख बाजार, नगर आयुक्त ने दिए सख्त निर्देश, मिलेंगी ये आधुनिक सुविधाएं

कानपुर में दीपावली पर खरीदारी में शहरियों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए नगर निगम ने शहर के 33 बाजारों में व्यवस्थाएं चाकचौबंद करने की तैयारी की है। नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि एक सप्ताह में ये बाजार इस तरह व्यवस्थित किए जाएं कि नागरिक सुविधाओं से जुड़ी कोई कमी न रहे।

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नगर आयुक्त ने सभी छह जोन को पत्र जारी किया है। इसके तहत चयनित 33 बाजारों में 190 वॉट की लाइटें लगाने, तिरंगा झालर, फुटपाथ की टूटफूट सहीं करने, गड्ढे भरने और सड़क बनाने जैसे कार्य किए जाएंगे। साथ ही साफ-सफाई, चूना व कीटनाशक छिड़काव के काम भी होंगे। जाम से निजात के लिए अतिक्रमण भी हटाया जाएगा।