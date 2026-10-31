यूपी: टोल प्लाजा पर किन्नरों का हंगामा, सिपाहियों को पीटा...एक की वर्दी फाड़ी, मांगने पर नहीं मिली थाने से मदद

कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र में आलियापुर टोल प्लाजा के पास 26 अक्तूबर की रात किन्नरों की अवैध वसूली का विरोध करना भदोही के युवक को भारी पड़ गया। आरोप है कि किन्नरों ने उससे जमकर गालीगलौज, अभद्रता कर विरोध पर उसकी पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पीआरवी के सिपाहियों को भी नहीं बख्शा और उनके साथ गालीगलौज व मारपीट कर एक सिपाही की वर्दी तक फाड़ दी। सिपाही के घंटों मदद मांगने पर भी कोई झांकने तक नहीं पहुंचा।

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इसके बाद पीड़ित ने अपने घटनारक्रम को ग्रुप में डालकर अधिकारियों से मदद मांगी। भदोही के बंजारी गांव निवासी अंकित सिंह ने तहरीर में बताया कि वह 26 अक्तूबर की रात कार से हमीरपुर के कुदौरा से घाटमपुर की ओर जा रहे थे। रास्ते में टोल प्लाजा के पास कुछ किन्नरों ने उनकी कार रोक ली और रुपये मांगने लगे। रुपये देने से इनकार करने पर उन लोगों ने उनके साथ गालीगलौज और अभद्रता शुरू कर दी। विरोध करने पर गाड़ी से खींचकर उनकी पिटाई की और कार में तोड़फोड़ की।