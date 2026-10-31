कानपुर: आलियापुर टोल प्लाजा पर खाकी से अभद्रता का मामला, एसीपी बोले- सिपाही की तहरीर पर FIR दर्ज

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कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र अंतर्गत आलियापुर टोल प्लाजा पर 26 अक्तूबर की रात किन्नरों द्वारा पीआरवी सिपाही (सोनू यादव) से मारपीट और अभद्रता किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कानपुर पुलिस कमिश्नरेट एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस ने वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए पीड़ित सिपाही की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। एसीपी घाटमपुर कृष्णकांत ने बयान जारी कर बताया कि मामले में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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