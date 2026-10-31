{"_id":"6ae5915c0a711ec98c01d779","slug":"video-kanpur-incident-of-misbehavior-with-police-personnel-at-aliyapur-toll-plaza-fir-registered-2026-10-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: आलियापुर टोल प्लाजा पर खाकी से अभद्रता का मामला, एसीपी बोले- सिपाही की तहरीर पर FIR दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: आलियापुर टोल प्लाजा पर खाकी से अभद्रता का मामला, एसीपी बोले- सिपाही की तहरीर पर FIR दर्ज
कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र अंतर्गत आलियापुर टोल प्लाजा पर 26 अक्तूबर की रात किन्नरों द्वारा पीआरवी सिपाही (सोनू यादव) से मारपीट और अभद्रता किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कानपुर पुलिस कमिश्नरेट एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस ने वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए पीड़ित सिपाही की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। एसीपी घाटमपुर कृष्णकांत ने बयान जारी कर बताया कि मामले में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।