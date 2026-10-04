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कानपुर: युवक ने व्यापार करने के लिए 24.20 लाख रुपये हड़पे, रिपोर्ट दर्ज

Sun, 04 Oct 2026 07:39 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 04 Oct 2026 07:39 PM IST
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Kanpur: Man misappropriates ₹24.20 lakh meant for business; case registered
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

नौबस्ता में युवक ने व्यापार शुरू करने के लिए दिए गए 24.20 लाख रुपये हड़प लिए। पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। नौघड़ा निवासी आकाश सिंह के मुताबिक गोपालनगर निवासी गौरव श्रीवास्तव से घरेलू संबंध थे। जनवरी 2024 से मई के बीच गौरव ने व्यापार शुरू करने के लिए 24.20 लाख रुपये लिए। कई बार रुपयों की मांग की तो टालमटोल शुरू कर दिया। थाने में सुनवाई न होने पर पुलिस आयुक्त से गुहार लगाई। थाना प्रभारी ने बताया कि रिपोर्ट दर्जकर जांच की रही है।

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