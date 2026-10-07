कानपुर: पत्नी से झगड़ कर युवक ने लगाया फंदा, मौत से मचा कोहराम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 07 Oct 2026 11:48 PM IST
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कल्याणपुर के गड़रियनपुरवा गांव निवासी सुशील राजपूत (36) प्राइवेट नौकरी करते थे। परिवार में पत्नी सावित्री और दो बेटे युवराज और प्रशांत है। पिता गौरीशंकर ने बताया कि मंगलवार रात बेटे का बहू से किसी बात पर विवाद हो गया था। जिसके बाद वह कमरे में चला गया। कुछ देर बाद बहू जब उसे बुलाने गई तो उसका शव फंदे से लटका मिला। वह बेटे को फंदे से उतारकर पास के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। कल्याणपुर थाना प्रभारी केशव तिवारी ने बताया कि पत्नी से विवाद के बाद युवक ने आत्महत्या की है।
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