कानपुर: पाली मेला देखकर लौट रहे दोस्तों की बाइक पुलिया से टकराई, एक की मौत, दूसरा घायल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 25 Nov 2026 10:45 PM IST
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नरवल के सवायजपुर पाली के पास मंगलवार शाम सड़क हादसा हो गया। पाली मेला देखकर बाइक से वापस लौट रहे दोस्तों की बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया से जा टकराई। हादसे में मझावन निवासी विजय नारायण गौतम (38) की मौत हो गई जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। विजय नारायण मंगलवार को अपने गांव के ही रहने वाले सजोले के साथ बाइक से पाली में मेला देखने गए थे। शाम करीब छह बजे लौटते समय गोशाला मोड़, सवायजपुर के पास बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
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