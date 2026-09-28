Kanpur News: पनकी धाम में कानपुर मेल का हो ठहराव
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:35 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:35 AM IST
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कानपुर। उत्तर प्रदेश श्रमिक बस्ती महासंघ ने रात्रिकालीन कानपुर मेल का पनकी धाम स्टेशन पर ठहराव किए जाने की मांग की है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. शैलेंद्र दीक्षित ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सांसद रमेश अवस्थी के माध्यम से पत्र भेजा है। डॉ. दीक्षित ने कहा कि कानपुर से आनंद विहार (दिल्ली) के बीच चलने वाली कानपुर मेल का पनकी धाम में ठहराव होने से शहर के पश्चिमी क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। व्यापारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस दौरान सुशील द्विवेदी, संतोष पांडेय, हरगोविंद दीक्षित, केके सिंह, मनोज निगम, मदन मोहन तिवारी, बउवा केसरवानी, सरदार रौनक सिंह आदि मौजूद रहे।
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