कानपुर: बंदी की मौत पर मजिस्ट्रेटी जांच, झांसी से इलाज को लाया गया था रिंकू, 15 दिन में मांगे हैं साक्ष्य

हत्या के आरोप में झांसी की जेल से लाए गए विचाराधीन बंदी की 18 सितंबर को जेके कैंसर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अपर नगर मजिस्ट्रेट-तृतीय ज्योति शर्मा ने बताया कि मामले की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके लिए उन्हें जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

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अपर नगर मजिस्ट्रेट-तृतीय के मुताबिक प्रकरण के संबंध में यदि किसी को कोई जानकारी देनी है, तो वह 15 दिनों के भीतर उनके कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी बात रख सकता है। इस संदर्भ में जेल अधीक्षक राजेश पांडे ने बताया कि झांसी सीपरी बाजार निवासी 42 वर्षीय विचाराधीन बंदी रिंकू यादव पर हत्या के आरोप के अलावा एनएसए भी लगा हुआ था। वह कैंसर से पीड़ित था। इस कारण अभी एक माह पूर्व ही झांसी जेल से इलाज के लिए कानपुर भेजा गया था।