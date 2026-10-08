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कानपुर: लेखपालों ने किया ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार, प्रमाण पत्रों का काम अटका, लोगों की बढ़ीं परेशानियां

Thu, 08 Oct 2026 04:00 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 08 Oct 2026 04:00 PM IST
सार

Kanpur News: नरवल तहसील में आठ सूत्रीय मांगों को लेकर लेखपालों ने गुरुवार से ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार कर दिया है। इसके चलते आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र और कृषि संबंधी ऑनलाइन आवेदन अटक गए हैं, जिससे आम जनता की परेशानियां बढ़ गई हैं।

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Kanpur Lekhpals boycott online work certificate processing stallscausing increased inconvenience to public
लेखपालों ने किया ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में आठ सूत्रीय मांगों को लेकर नरवल तहसील के लेखपालों ने गुरुवार को ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार कर दिया। इससे आय, जाति, निवास सहित खेती-किसानी से जुड़े प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन करने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। लेखपाल संघ शाखा नरवल के अध्यक्ष अनुपम पटेल ने बताया कि संघ के आह्वान पर सभी लेखपालों ने ऑनलाइन पोर्टल का काम बंद रखा है।

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आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि 10 अक्टूबर को थाना दिवस पर लेखपाल काली पट्टी बांधकर काम करेंगे, 12 अक्टूबर को तहसील में रक्तदान शिविर, 14 अक्टूबर को मोटरसाइकिल रैली और 17 अक्टूबर को तहसील मुख्यालय पर धरना देंगे। मांगें न मानी गईं, तो 24 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान मंत्री आशीष कुमार, शिखा सिंह, सुमित रजक, अतुल कुमार समेत कई लेखपाल मौजूद रहे।

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