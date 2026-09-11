अधिवक्ता सम्मलेन: कानपुर में वकीलों का बड़ा ऐलान, राष्ट्रीय लोक अदालत का करेंगे बहिष्कार

शुक्रवार को सम्मेलन के तीसरे चरण की शुरुआत हुई। इससे पहले गुरुवार को सम्मेलन के दो चरण पूरे हो चुके थे। शुक्रवार सुबह बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र अवस्थी, महामंत्री बिनय मिश्रा, लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश चंद्र वर्मा और महामंत्री राजीव यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर सम्मेलन का उद्घाटन किया। संचालन बार एसोसिएशन के महामंत्री बिनय मिश्रा ने किया।