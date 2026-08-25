कानपुर: मकान मालिक और किरायेदार भिड़े, गैलरी के ताला तोड़ने को लेकर मारपीट, दोनों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज

कानपुर में चमनगंज थाना क्षेत्र के प्रेमनगर में एक ही मकान में रहने वाले मकान मालिक और फ्लैट में रहने वाले दूसरे पक्ष के बीच गैलरी के दरवाजे का ताला तोड़ने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मारपीट, गालीगलौज और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। दोनों ओर से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। घटना का वीडियो होने का भी दावा किया गया है।

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प्रेमनगर निवासी कशिश के अनुसार, उनके मकान के ग्राउंड फ्लोर पर गैलरी की ओर एक दरवाजा लगा है, जिस पर उनके परिवार का ताला लगा हुआ था। आरोप है कि उसी मकान के फ्लैट में रहने वाली लायेबा सिद्दीकी, अदीबा सिद्दीकी पुत्रियां मुशरत सिद्दीकी और उनकी मां सफीना ने मिलकर ताला तोड़ने का प्रयास किया। कशिश और उनकी मां शुफिया शहीन ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट और गालीगलौज की तथा जान से मारने की धमकी दी।