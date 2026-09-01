कानपुर: बारिश के बीच निकली कलश यात्रा, गूंजे हर-हर महादेव के जयकारे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 01 Sep 2026 10:54 PM IST
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सुरक्षा विहार में 11 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा के शुभारंभ से पूर्व मंगलवार को कलश यात्रा निकाली गई। करीब तीन किलोमीटर लंबी यात्रा में सैकड़ों महिला-पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लिया। बारिश के बीच श्रद्धालु शिव भजनों पर डमरू बजाते हुए झूमते-नाचते चल रहे थे। महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर रखा था। यात्रा सुरक्षा विहार से अहिरवां गांव होते हुए कथा स्थल पहुंची। रास्ते भर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। कथा वाचक प्रशांत प्रभु महाराज ने बताया कि कथा 11 दिनों तक चलेगी। मुख्य यजमान महेश वर्मा और रजत पांडेय रहेंगे। यात्रा में राकेश तिवारी, पंकज पांडेय, अभय गुप्ता, महावीर तिवारी, सुशील कुशवाहा, श्याम सुंदर, प्रतिभा पांडेय, प्रियंका सिंह और माधुरी वर्मा आदि मौजूद रहे।
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