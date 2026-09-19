कानपुर: 92 लाख के जेवर-नकदी पर हाथ साफ, बक्से का कुंडा तोड़कर चोरी, वृद्धा ने बेटे-बेटी और बहू पर लगाया आरोप

कानपुर में रेल बाजार थाना क्षेत्र के शांति नगर कैंट में चाबी गुम होने के बाद ताला बदलने के बावजूद 76 वर्षीय बुजुर्ग महिला के घर से 80 से 92 लाख रुपये तक के जेवर और नकदी चोरी हो गई। बक्से का कुंडा टूटा मिला। इसमें रखे 60-70 लाख रुपये कीमत के पुश्तैनी जेवर और 20-22 लाख रुपये नकद गायब थे। महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है।

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रामकुमारी के मुताबिक, वह ए-19 शांति नगर कैंट स्थित अपनी विवाहित बेटी अर्चना गुप्ता के मकान के भूतल पर रहती हैं। नयागंज में उनकी कई दुकानें हैं। पति की मृत्यु के बाद से वह पिछले 10-12 वर्षों से दुकानों का किराया प्राप्त कर रही हैं। किराये से मिलने वाली रकम और पुश्तैनी जेवर घर में रखे थे। उनके मुताबिक 16 जुलाई को कमरे और अन्य चाबियां गुम हो गई थीं।