सराफ चोरीकांड: 29 कदम नापकर में दबाई थी चांदी, तीन गड्ढों से मिला 24 किलो माल, अब कस्टडी रिमांड की तैयारी

कानपुर के नानाराव पार्क में गड्ढे खोदकर 24 किलो चांदी दबाना और फिर सुरक्षित निकालकर चोर ने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया। शातिर ने 29 कदम गिनकर जब पुलिस को चांदी बरामद कराई तो वहां मौजूद अधिकारी भी चौंक गए। एसीपी अमित कुमार पांडे ने बताया कि एमसीए पास चोर सुधांशु की याददाश्त काफी तेज थी जहां उसने बताया वहीं से चांदी बरामद कराई।

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अब नकदी बरामद करने के लिए पुलिस उसकी कस्टडी रिमांड की तैयार कर रही है। चटाई मोहाल निवासी सराफ किशोर सिंह के घर से करीब 75 लाख कीमत की 30 किलो चांदी चोरी हो गई थी। पीड़ित ने 18 सितंबर को अलमारी खोली तब चोरी का पता चला। पुलिस ने मोहल्ले के एमसीए पास सुधांशु अग्रवाल को सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तार कर चांदी बरामद की थी।