कृष्ण जन्माष्टमी: कानपुर कारागार में कान्हा के जन्मोत्सव की धूम, विशेष सजावट के बीच 278 बंदियों ने रखा व्रत

278 बंदियों ने रखा व्रत

कान्हा के जन्मोत्सव पर कुल 278 बंदियों ने व्रत रखा, जिसमें 250 पुरुष और 28 महिला बंदी शामिल रहे। बंदियों ने श्रद्धा के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाया। कारागार में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म को लेकर विशेष आयोजन किया गया। जन्माष्टमी कार्यक्रम के दौरान जेल अधीक्षक राजेश पांडे, जेलर आनंद जायसवाल, डिप्टी जेलर शशांक पटेल, मैथिली शर्मा, प्रदीप समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।