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कानपुर: फर्जी नाम-पते पर फर्म बना 8.57 करोड़ रुपये की आईटीसी चोरी, नौबस्ता थाने में रिपोर्ट दर्ज

Sun, 11 Oct 2026 06:18 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 11 Oct 2026 06:18 PM IST
सार

मछरिया में जांच करने पहुंची राज्य कर विभाग की टीम को दुकान बंद मिली। प्रतिनिधि कारोबार के अभिलेख भी नहीं दिखा सका।
 

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Kanpur: ITC fraud worth ₹8.57 crore via firm set up using fake credentials
नौबस्ता थाना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नौबस्ता के मछरिया में फर्जी दस्तावेजों के जरिए फर्म बनाकर 8.57 करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) हड़प ली गई। जांच में फर्म के पते पर बंद दुकान मिली। राज्यकर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर ने नौबस्ता थाने में फर्म संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

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राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त आनंद कुमार सिंह के मुताबिक, मछरिया के बौद्धनगर स्थित पते पर याशमीन ट्रेडर्स ने 23 दिसंबर 2024 को सीमेंट और एल्युमीनियम स्क्रैप के कारोबार के लिए जीएसटी पंजीकरण कराया था। आरोप है कि फर्म में करोड़ों रुपये का टर्नओवर दिखाकर सरकार से 8.57 करोड़ रुपये की आईटीसी प्राप्त की गई।
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संदेह होने पर विभागीय टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची तो वहां फर्म के बजाय बंद दुकान मिली। भवन स्वामी ने बताया कि करीब चार महीने पहले दुकान खाली करा ली गई थी। वहीं, बुलाए जाने पर फर्म के प्रतिनिधि भी कारोबार से संबंधित अभिलेख नहीं दिखा सके। विभाग ने सरकारी खजाने को हुए नुकसान का आकलन कर थाने में शिकायत दी। नौबस्ता थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर याशमीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

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