कानपुर: हाई-वैल्यू लेनदेन पर आईटी विभाग की नजर, एआई से पकड़ाएगा फ्रॉड, विशेषज्ञ बोले- सही ITR ही एकमात्र बचाव

यदि आप अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री कर रहे हैं। बैंक में मोटी नकद राशि जमा करा रहे हैं या शेयर बाजार में बड़ा निवेश कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। आयकर विभाग अब पूरी तरह से ऑनलाइन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस हो चुका है। करदाताओं के प्रत्येक उच्च मूल्य वाले लेन-देन की जानकारी सीधे विभाग के केंद्रीय डेटाबेस में दर्ज हो रही है, जिससे कर चोरी छिपाना अब नामुमकिन सा हो गया है।

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विभाग के अनुसार, बैंकों के चालू खातों में 12.50 लाख रुपये से अधिक की नकद जमा, बांड-डिबेंचर, बाय-बैक शेयर, विदेशी मुद्रा के लेन-देन, बैंक ब्याज और शेयर बाजार में किए गए निवेश का पूरा ब्योरा सीधे विभाग तक पहुंच रहा है। पैन और आधार कार्ड के आपस में लिंक हो जाने के बाद हर नागरिक की वित्तीय कुंडली एक क्लिक पर उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष समाप्त होते ही सभी बैंक और वित्तीय संस्थान यह संपूर्ण डेटा आयकर विभाग को ऑनलाइन सौंप रहे हैं, जिसे अब जांच-पड़ताल के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को भेजा जा रहा है।