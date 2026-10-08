कानपुर: ‘हाल पूछने आया…हालत बिगाड़ गया’, चिकनपॉक्स पीड़ित तीमारदार दे गया संक्रमण, डॉक्टर समेत सात चपेट में

कानपुर में हैलट अस्पताल के सुपरस्पेशियलिटी ब्लॉक में चिकनपॉक्स का संक्रमण फैलने से हड़कंप मच गया। न्यूरोसर्जरी विभाग में भर्ती एक मरीज को देखने आए संक्रमित तीमारदार से बीमारी मरीज तक पहुंची। इसके बाद मरीज के संपर्क में आने से आसपास भर्ती दो अन्य मरीज, एक नॉन-पीजी जूनियर रेजिडेंट और तीन नर्स भी संक्रमित हो गए।

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कुछ दिन पहले गंभीर हालत में भर्ती मरीज से मिलने उसका तीमारदार आया था। बताया जा रहा है कि तीमारदार पहले से चिकनपॉक्स से संक्रमित था। उसके संपर्क में आने के बाद मरीज में भी बीमारी के लक्षण दिखाई दिए। मरीज को आइसोलेट किए जाने तक उसके इलाज और देखभाल में लगे डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ भी संपर्क में आ चुके थे।