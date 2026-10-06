कानपुर: नशे में धुत युवक ने दबाया एक्सीलेटर, मैकेनिक समेत नहर में गिरी इकोस्पोर्ट, बाल-बाल बचे दो लोग
Kanpur News: गुजैनी थाना क्षेत्र स्थित एकता पार्क के पास मंगलवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया। मर्दनपुर स्थित गैरेज पर मरम्मत के लिए आई एक इकोस्पोर्ट कार में नशे की हालत में पहुंचे युवक ने स्टीयरिंग पर बैठकर एक्सीलेटर दबा दिया, जिससे कार अनियंत्रित होकर सीधे नहर में जा गिरी।
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कानपुर में गुजैनी थाना क्षेत्र के एकता पार्क में नशेबाजी के चलते इकोस्पोर्ट कार नहर में गिर गई। जानकारी के मुताबिक, इकोस्पोर्ट कार के मालिक सोनू यादव निवासी कालिका नगर, पनकी क्षेत्र के रहने वाले है। उनकी गाड़ी ड्राइवर प्रभात चलाते हैं। आज गाड़ी मरम्मत के लिए गुजैनी मर्दनपुर में गैरेज पर गई थी।
इसी दौरान क्षेत्र का रहने वाला राम जी शुक्ला नशे की हालत में वहां पहुंचा। गाड़ी में पहले से चाबी लगी थी। आरोपी स्टीयरिंग पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर तेज एक्सीलेटर दबा दिया, जिससे अनियंत्रित होकर कार सीधे एकता पार्क नहर में जा कूदी। गनीमत रही कि जिस रोड पर हादसा हुआ। वहां सैकड़ों लोगों का आना-जाना लगा रहता है।
जांच में जुटी पुलिस
फिर भी कोई व्यक्ति कार की चपेट में नहीं आया। कार में एक मैकेनिक भी बैठा था जो गाड़ी बना रहा था। आसपास के लोगों ने आनन-फानन में नशेबाज और मैकेनिक दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना पर 112 पुलिस मौके पर पहुंची और हाइड्रा बुलवाकर कार को नहर से बाहर निकलवाया। दोनों को मामूली चोटें आई हैं, प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।