कानपुर: नशे में धुत युवक ने दबाया एक्सीलेटर, मैकेनिक समेत नहर में गिरी इकोस्पोर्ट, बाल-बाल बचे दो लोग

कानपुर में गुजैनी थाना क्षेत्र के एकता पार्क में नशेबाजी के चलते इकोस्पोर्ट कार नहर में गिर गई। जानकारी के मुताबिक, इकोस्पोर्ट कार के मालिक सोनू यादव निवासी कालिका नगर, पनकी क्षेत्र के रहने वाले है। उनकी गाड़ी ड्राइवर प्रभात चलाते हैं। आज गाड़ी मरम्मत के लिए गुजैनी मर्दनपुर में गैरेज पर गई थी।

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इसी दौरान क्षेत्र का रहने वाला राम जी शुक्ला नशे की हालत में वहां पहुंचा। गाड़ी में पहले से चाबी लगी थी। आरोपी स्टीयरिंग पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर तेज एक्सीलेटर दबा दिया, जिससे अनियंत्रित होकर कार सीधे एकता पार्क नहर में जा कूदी। गनीमत रही कि जिस रोड पर हादसा हुआ। वहां सैकड़ों लोगों का आना-जाना लगा रहता है।