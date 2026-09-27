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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Incident involving cracks in the Ramganga Canal bridge traffic on the Sadh Tons route has been halted

कानपुर: रामगंगा नहर पुल के दरकने का मामला, साढ़-टौंस मार्ग पर आवागमन रोका गया, पीडब्ल्यूडी ने लगाई बैरिकेडिंग

Sun, 27 Sep 2026 12:25 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 27 Sep 2026 12:25 PM IST
सार

Kanpur News: भीतरगांव क्षेत्र में साढ़-अमौर मार्ग पर रामगंगा नहर पर बना 125 वर्ष पुराना ब्रिटिशकालीन पुल ओवरलोड वाहनों के दबाव से दरक गया है। अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद हरकत में आए जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग ने रविवार सुबह कार्रवाई करते हुए पुल के दोनों छोर बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिए हैं।

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Kanpur Incident involving cracks in the Ramganga Canal bridge traffic on the Sadh Tons route has been halted
साढ़-टौंस मार्ग बंद कर आवागमन रोका गया - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर के भीतरगांव क्षेत्र में साढ़-अमौर मार्ग पर रामगंगा नहर पर बना 125 वर्ष पुराना अंग्रेजी हुकूमत वाला ब्रिटिशकालीन पुल में ओवरलोड वाहनों के भारी दबाव के चलते बीते बुधवार की शाम दरक कर धसांव आ गया था। शुक्रवार को अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद जिला प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया और जांच कराई। इसके बाद, रविवार सुबह लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दोनों छोर पर 'पुल बंद' का बोर्ड लगाकर आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया।

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मालूम हो कि वर्ष 1901 में निर्मित, ईंट-पत्थर से तैयार इस ऐतिहासिक मेहराब वाले पुल की दीवारें कमजोर हो चुकी थीं। डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण में लगे ओवरलोड डंपरों की आवाजाही ने इसे और अधिक जोखिम में डाल दिया था। रविवार सुबह अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए पुल के दोनों छोर पर बैरिकेडिंग कर दी और हर तरह के आवागमन को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। अब पानी का स्तर कम होते ही इस पुराने पुल की जगह फोरलेन पुल का निर्माण भी शुरू किया जाएगा।

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