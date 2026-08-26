कानपुर: 10 बीघे का ऐतिहासिक तालाब जलकुंभी से तबाह, दुर्गंध और बीमारियों से घिरी आबादी, एसडीएम को सौंपा पत्र

कानपुर में नरवल तहसील के विकासखंड सरसौल के ग्राम पुरवामीर में बस्ती के बीचों-बीच स्थित करीब 10 बीघे का बड़ा तालाब कभी गांव की सुंदरता का प्रतीक था। इसी तालाब में गांव के लोग नहाते-धोते थे, मवेशी पानी पीते थे और साफ-सफाई बनी रहती थी।

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पक्का घाट और किनारे बने मंदिर इसकी शोभा बढ़ाते थे, लेकिन पिछले तीन से चार वर्षों से तालाब में फैली भीषण जलकुंभी ने इसे अभिशाप बना दिया है। ग्रामीणों के अनुसार जलकुंभी में फंसकर कई मवेशियों की मौत हो चुकी है। बच्चे तालाब के पास जाने से डरते हैं।