कानपुर: हाईकोर्ट ने टाली अधिवक्ताओं की तलबी, अगली तारीख बाद में बताने को कहा, लखनऊ कूच का कार्यक्रम स्थगित

कानपुर बार व लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्षों व महामंत्रियों को शुक्रवार को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में तलब किए जाने जाने संबंधी आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अगली तारीख बाद में बताई जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अधिवक्ताओं ने लखनऊ कूच का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है लेकिन सामूहिक अवकाश रखा।

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा हड़ताल या न्यायिक कार्य से विरत न रहने के अधिवक्ताओं को दिए गए आदेश के बावजूद कानपुर के अधिवक्ताओं द्वारा कार्य बहिष्कार किए जाने पर हाईकोर्ट की अनुशासन समिति ने बार व लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्षों व महामंत्रियों को शुक्रवार को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में तलब किया था।