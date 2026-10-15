फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Guard beaten during a dispute over vehicle parking youths in a Thar accused of brandishing a pistol

कानपुर: गाड़ी खड़ी करने के विवाद में गार्ड को पीटा, थार सवार युवकों पर पिस्टल लहराने का आरोप, जांच शुरू

Thu, 15 Oct 2026 03:43 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 15 Oct 2026 03:43 PM IST
सार

Kanpur News: कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित गूबा गार्डन के एक अपार्टमेंट में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में थार सवार युवकों पर सुरक्षा गार्ड की पिटाई करने और पिस्टल लहराने का गंभीर आरोप लगा है। थाना प्रभारी का कहना है कि मामले की जांच कर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
Kanpur Guard beaten during a dispute over vehicle parking youths in a Thar accused of brandishing a pistol
कल्याणपुर थाना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर में कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गूबा गार्डन स्थित एक अपार्टमेंट में गाड़ी खड़ी के विवाद में दूसरे पक्ष से थार सवार युवकों पर गार्ड को पीटने व पिस्टल लहराने का आरोप है। सिक्योरिटी इंचार्ज के मुताबिक मंगलवार देर शाम धर्मेंद्र यादव पार्किंग एरिया में गार्ड के तौर पर तैनात थे।

विज्ञापन

तभी एक फ्लैट मालिक ने गाड़ी नो-पार्किंग में खड़ी कर दी। धर्मेंद्र के विरोध करने पर आरोपी ने गालीगलौज करते हुए उसे पीटा फोन कर अपने साले व अन्य साथियों को थार से बुला लिया। कुछ देर बाद थार से पांच युवक पहुंचे और गार्ड को घेरकर पीटा। एक युवक ने पिस्टल लहराते हुए हत्या की धमकी दी। कल्याणपुर थाना प्रभारी ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed