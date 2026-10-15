कानपुर: गाड़ी खड़ी करने के विवाद में गार्ड को पीटा, थार सवार युवकों पर पिस्टल लहराने का आरोप, जांच शुरू

कानपुर में कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गूबा गार्डन स्थित एक अपार्टमेंट में गाड़ी खड़ी के विवाद में दूसरे पक्ष से थार सवार युवकों पर गार्ड को पीटने व पिस्टल लहराने का आरोप है। सिक्योरिटी इंचार्ज के मुताबिक मंगलवार देर शाम धर्मेंद्र यादव पार्किंग एरिया में गार्ड के तौर पर तैनात थे।

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तभी एक फ्लैट मालिक ने गाड़ी नो-पार्किंग में खड़ी कर दी। धर्मेंद्र के विरोध करने पर आरोपी ने गालीगलौज करते हुए उसे पीटा फोन कर अपने साले व अन्य साथियों को थार से बुला लिया। कुछ देर बाद थार से पांच युवक पहुंचे और गार्ड को घेरकर पीटा। एक युवक ने पिस्टल लहराते हुए हत्या की धमकी दी। कल्याणपुर थाना प्रभारी ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी।