कानपुर: सेवा संकल्प अभियान 2026, वाराणसी-वडनगर सेवा बाइक यात्रा का भव्य स्वागत, अस्पताल परिसर में रोपे पौधे

कानपुर के घाटमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा के सेवा संकल्प अभियान 2026 के तहत वाराणसी से वडनगर तक सेवा बाइक यात्राएं निकाली जा रही है। मंगलवार को यात्रा क्षेत्र के परास गांव स्थित सरकारी अस्पताल पहुंची।

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यहां भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने बाइक यात्रा में शामिल लोगों का फूल बरसाकर स्वागत किया। कानपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष उपेंद्रनाथ पासवान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बाइक यात्रा में शामिल सभी लोगों का स्वागत-सम्मान किया और उन्हें अंगवस्त्र भेंट किए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए।