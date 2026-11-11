कानपुर: तालाब की भूमि पर ग्राम पंचायत ने लगाया बोर्ड, बाबा बैजनाथ धाम कुंड घोषित, ग्रामीणों में खुशी की लहर

कानपुर में घाटमपुर के पतारा कस्बे में भूमाफियाओं द्वारा सरकारी तालाब की जमीन को निजी भूमि दर्ज कराकर किए गए अवैध कब्जे पर शनिवार को बुलडोजर चलने के बाद ग्राम पंचायत ने उस पर अपना बोर्ड लगा दिया। इसमें तालाब को बाबा बैजनाथ धाम कुंड घोषित किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने हर हर महादेव के जय कारे भी लगाए। मालूम हो कि कागजों में हेरफेर कर गुमानी तालाब की जमीन को निजी भूमि के रूप में दर्ज कराने के बाद प्लॉटिंग की जा रही थी।

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डीएम महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश पर हुई जांच में जमीन सरकारी तालाब की निकली थी। इसके बाद एसडीएम कोर्ट ने फर्जी राजस्व प्रविष्टियां निरस्त कर जमीन को दोबारा तालाब के रूप में दर्ज करने का आदेश शुक्रवार को दिया था। बीते शनिवार को राजस्व टीम ने दो बुलडोजरों की मदद से अवैध कब्जे और निर्माण को ढहाकर करीब डेढ़ करोड़ रुपये कीमत की सरकारी जमीन को कब्जामुक्त करा दिया था।