कानपुर: तालाब की भूमि पर ग्राम पंचायत ने लगाया बोर्ड, बाबा बैजनाथ धाम कुंड घोषित, ग्रामीणों में खुशी की लहर
Kanpur News: घाटमपुर स्थित पतारा कस्बे में भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई सरकारी तालाब की जमीन पर ग्राम पंचायत ने बोर्ड लगा दिया है। इस तालाब को बाबा बैजनाथ धाम कुंड घोषित किए जाने पर ग्रामीणों ने हर हर महादेव के जयकारे लगाकर खुशी जताई।
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कानपुर में घाटमपुर के पतारा कस्बे में भूमाफियाओं द्वारा सरकारी तालाब की जमीन को निजी भूमि दर्ज कराकर किए गए अवैध कब्जे पर शनिवार को बुलडोजर चलने के बाद ग्राम पंचायत ने उस पर अपना बोर्ड लगा दिया। इसमें तालाब को बाबा बैजनाथ धाम कुंड घोषित किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने हर हर महादेव के जय कारे भी लगाए। मालूम हो कि कागजों में हेरफेर कर गुमानी तालाब की जमीन को निजी भूमि के रूप में दर्ज कराने के बाद प्लॉटिंग की जा रही थी।
डीएम महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश पर हुई जांच में जमीन सरकारी तालाब की निकली थी। इसके बाद एसडीएम कोर्ट ने फर्जी राजस्व प्रविष्टियां निरस्त कर जमीन को दोबारा तालाब के रूप में दर्ज करने का आदेश शुक्रवार को दिया था। बीते शनिवार को राजस्व टीम ने दो बुलडोजरों की मदद से अवैध कब्जे और निर्माण को ढहाकर करीब डेढ़ करोड़ रुपये कीमत की सरकारी जमीन को कब्जामुक्त करा दिया था।
बाबा के नाम से कुंड घोषित कर दिया
बुधवार को ग्राम पंचायत द्वारा तालाब की भूमि पर अपना बोर्ड भी लगा दिया। बोर्ड में बाबा बैजनाथ धाम कुंड लिखा बोर्ड जैसे ही लगाया गया। वैसे ही मौजूद सैकड़ों लोगों ने हर हर महादेव के जयकारे लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। लोगों ने बताया कि गुमानी तालाब की भूमि को मुक्त कराने के लिए बाबा बैजनाथ से सभी प्रार्थना करते थे। जब अब आज मुक्त हो गया है, तो बाबा के नाम से उसे कुंड घोषित कर दिया गया है।