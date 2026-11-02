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कानपुर: परेड में 70 साल पुरानी पेंट की दुकान से छह लाख का माल चोरी

Mon, 02 Nov 2026 06:16 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 02 Nov 2026 06:16 PM IST
सार

छत के रास्ते दुकान में घुसे चोरों ने दो दरवाजे तोड़े। चोर पेंट के गत्ते समेट ले गए। सीसीटीवी कैमरों में कैद होने के डर से चोर काउंटर तक नहीं पहुंचे।

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Kanpur: Goods worth six lakh rupees stolen from a 70-year-old paint shop in Parade
बिखरा पड़ा सामान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बेकनगंज थाना क्षेत्र के परेड इलाके में चोरों ने 70 साल पुरानी मीरा पेंट की दुकान को निशाना बनाया। रविवार देर रात छत के रास्ते दुकान में घुसे चोर दो जगह दरवाजे तोड़कर करीब छह लाख रुपये कीमत के पेंट के गत्ते चोरी कर ले गए। सोमवार सुबह दुकान पहुंचने पर कर्मचारियों को चोरी की जानकारी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल की।

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हर्ष नगर निवासी कंवारी सुनील मित्तल ने बताया कि वह रोज की तरह रविवार रात करीब 8:30 बजे दुकान बंद कर घर चले गए थे। इसके बाद चोर छत के रास्ते दुकान में दाखिल हुए और दो जगह दरवाजे तोड़कर पेंट के गत्ते समेट ले गए। दुकान के काउंटर में नकदी भी रखी थी, लेकिन चोर उसे हाथ नहीं लगा सके। पीड़ित के मुताबिक दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं।

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टूटा दरवाजा - फोटो : अमर उजाला
फुटेज में कैद होने के डर से चोर शायद नीचे काउंटर तक नहीं पहुंचे। सोमवार सुबह कर्मचारियों के पहुंचने पर घटना की जानकारी हुई। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है। बेकनगंज थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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