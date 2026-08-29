कानपुर: 18 घंटे बाद भी नहीं मिला बच्ची का शव, ग्रामीणों का फूट पड़ा गुस्सा, सड़क जाम कर प्रदर्शन, यातायात ठप

कानपुर में चौबेपुर थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि घटना के 18 घंटे बीत जाने के बाद भी लापता बच्ची का शव नहीं मिल सका। पुलिस की नाकामी से नाराज ग्रामीणों का सब्र आखिरकार जवाब दे गया और उन्होंने आक्रोशित होकर चौबेपुर बंदी माता मार्ग पर जाम लगा दिया।

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जानकारी के अनुसार, त्रिलोकपुर गांव में हुई घटना के बाद से ही प्रशासनिक टीमें और गोताखोर तलाश में जुटे थे, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी जब बच्ची का कोई सुराग नहीं लगा, तो परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतर आए।