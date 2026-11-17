कानपुर: घाटमपुर डाकघर घोटाला मामला, मुख्य आरोपी शैलेंद्र सिंह गिरफ्तार, आकांक्षा की रिपोर्ट पर कार्रवाई
Kanpur News: घाटमपुर उप डाकघर में हुए वित्तीय फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी शैलेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आकांक्षा द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें उसके माता-पिता के खाते में जमा सात लाख रुपये में से चार लाख रुपये अवैध रूप से निकाल लिए थे।
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कानपुर में घाटमपुर उप डाकघर घोटाले के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मुख्य आरोपी शैलेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी आकांक्षा नामक युवती द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट और दी गई साक्ष्यों के आधार पर की गई है। आरोपी लंबे समय से इस फर्जीवाड़े को अंजाम देकर फरार चल रहा था, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी।
जानकारी के अनुसार, आकांक्षा ने डाकघर में हुए घोटाले और धांधली को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि उसके माता-पिता के नाम पर डाकघर में कुल सात लाख रुपये जमा किए गए थे, जिसमें से मुख्य आरोपी शैलेंद्र सिंह ने फर्जीवाड़ा कर चुपचाप चार लाख रुपये निकाल लिए थे।