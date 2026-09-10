कानपुर: चेतावनी बिंदु के पार पहुंचा गंगा, कटरी के तीन हजार बीघा खेत जलमग्न, संपर्क मार्गों पर भी जलभराव

कानपुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने कटरी क्षेत्र के ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बुधवार शाम पांच बजे तक गंगा बैराज अपस्ट्रीम में जलस्तर चेतावनी बिंदु से 62 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया। यहां जलस्तर 114.62 मीटर दर्ज किया गया, जबकि चेतावनी बिंदु 114 मीटर पर है। शुक्लागंज में भी गंगा चेतावनी बिंदु से एक सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बढ़ते पानी से कटरी के 11 गांवों में करीब तीन हजार बीघा खेत जलमग्न हो गए हैं और फसलें डूब गई हैं।

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ख्योरा कटरी का मजरा भगवानदीनपुरवा चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर गया है। गांव ऊंचाई पर होने के कारण फिलहाल आबादी सुरक्षित है, लेकिन खेत और रास्ते पानी में डूब गए हैं। भोपालपुरवा से भगवानदीनपुरवा जाने वाले मुख्य संपर्क मार्ग पर करीब साढ़े तीन फीट पानी भर गया है। ग्रामीणों के आवागमन के लिए ट्रैक्टर लगाए गए हैं। ग्रामीणों ने नावों की मांग भी की है। भगवानदीनपुरवा और भोपालपुरवा में करीब 200 बीघा सब्जी की फसल जलमग्न हो गई है।