कानपुर: अबीर-गुलाल उड़ाकर गजानन को नम आंखों से दी विदाई, गगनीखेड़ा झील में 80 गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन

शुक्लागंज में गणेश महोत्सव पर पंडालों व घरों में स्थापित गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो गया है। शुक्रवार को पांचवें दिन गगनीखेड़ा झील में छोटी-बड़ी मिलाकर 80 प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। श्रद्धालु गाजे-बाजे के साथ अबीर-गुलाल उड़ाते हुए गगनीखेड़ा झील पहुंचे। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे के बीच नम आंखों से गजानन को विदाई दी। सभी प्रतिमाओं का नाव से विसर्जन किया गया।

विज्ञापन



इस दौरान सुरक्षा को लेकर कोतवाली की पुलिस फोर्स के साथ पीएसी तैनात रही। गगनीखेड़ा झील पर सुबह 10 बजे से ही श्रद्धालु गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए पहुंचने लगे। आदर्श नगर रामगली, कंचन नगर, सर्वाेदय नगर, पोनीरोड, राजधानी मार्ग, भातू फार्म के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के शंकरपुर, देवारा, भिटवा, मगरवारा, सहजनी समेत अन्य क्षेत्रों से लोग ट्रैक्टर, लोडर, पिकअप समेत अन्य वाहनों से विसर्जन यात्रा में अबीर-गुलाल उड़ाते हुए पहुंचे।