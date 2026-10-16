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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Fraud in the name of selling house deed of gift was executed instead of a sale deed

कानपुर: मकान बेचने के नाम पर धोखाधड़ी, रजिस्ट्री के नाम पर कराया दानपत्र, 35 लाख में तय था सौदा, रिपोर्ट दर्ज

Fri, 16 Oct 2026 11:50 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 16 Oct 2026 11:50 AM IST
सार

Kanpur News: मकान मालिक मनोज कुमार श्रीवास्तव ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत कर आरोप लगाया कि 35 लाख रुपये में सौदा तय होने के बाद आरोपियों ने बिक्री पत्र की बजाय धोखे से दानपत्र तैयार कराकर उनका मकान हड़प लिया। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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Kanpur Fraud in the name of selling house deed of gift was executed instead of a sale deed
सांकेतिक - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में गोविंदनगर की कच्ची बस्ती में मकान बेचने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। मकान मालिक मनोज कुमार श्रीवास्तव ने सीपी से शिकायत कर आरोप लगाया कि 35 लाख रुपये में सौदा तय करने के बाद आरोपियों ने बिक्री पत्र के बजाय धोखे से दानपत्र तैयार कराकर उनका मकान हड़प लिया।

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उन्होंने फरवरी 2017 को मकान राम बहादुर से खरीदा था। इसे बेचने के लिए दलाल आरती गुप्ता ने उनकी मुलाकात अभिषेक कुमार सोनी से कराई। जुलाई 2026 को कचहरी में अधिवक्ता अंकुर के बस्ते पर दस्तावेज तैयार किए गए। आरोप है कि अभिषेक, आरती, इमैनुअल अल्बर्ट, अधिवक्ता और उनके साथियों ने कागजात पढ़ने दिए बिना दबाव बनाकर हस्ताक्षर करा लिए।

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मामले की जांच में जुटी पुलिस
इसके बाद में बिक्री पत्र के बजाय दानपत्र होने की बात सामने आई। शिकायत में दानदाता के रूप में राधा देवी का नाम दर्ज होने का भी उल्लेख है। कोतवाली इंस्पेक्टर अरुण द्विवेदी ने बताया कि अभिषेक सोनी, आरती गुप्ता, इमैनुअल अल्बर्ट, अधिवक्ता अंकुर श्याम समेत अन्य के खिलाफ कोतवाली में प्राथमिकी दर्जकर जांच की जा रही है।

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