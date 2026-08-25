कानपुर: झांसी में ट्रैक निर्माण के चलते चार ट्रेनें निरस्त, कई बदले रूट से चलेंगी, जरूरी जानकारी

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कानपुर से चलने वाली 12174 उद्योग नगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस निर्धारित अवधि में झांसी-बीना के बजाय हमीरपुर रोड, ओहन और जबलपुर होकर इटारसी जाएगी। 12108 सीतापुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी कानपुर सेंट्रल से हमीरपुर रोड, ओहन और जबलपुर के रास्ते संचालित होगी। 22583 छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस अंत्योदय सुपरफास्ट एक्सप्रेस गोविंदपुरी-कानपुर सेंट्रल से हमीरपुर, ओहन और जबलपुर होकर इटारसी जाएगी।12590 चर्लापल्ली-गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस और 11407 पुणे-लखनऊ एक्सप्रेस इटारसी से जबलपुर, ओहन और हमीरपुर होते हुए कानपुर पहुंचेगी। 12944 उद्योगकर्मी सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी कानपुर से प्रयागराज, मानिकपुर और जबलपुर होकर इटारसी जाएगी। झांसी होकर चलने वाली 11123 ग्वालियर-बरौनी मेल और 11124 बरौनी-ग्वालियर मेल को भी झांसी के बजाय इटावा होकर संचालित किया जाएगा। 22129 और 22130 तुलसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस झांसी के स्थान पर खजुराहो होकर ललितपुर और महोबा के बीच चलेगी।निर्माण कार्य के दौरान 05073 केएसआर बंगलूरू-लालकुआं, 05074 लालकुआं-केएसआर बंगलूरू, 07075 हैदराबाद-गोरखपुर और 07076 गोरखपुर-हैदराबाद के निर्धारित फेरे निरस्त रहेंगे।