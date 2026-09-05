कानपुर: चार डेंगू के और मिले नए रोगी, संख्या 50 के पार, बरतें सावधानी

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टीम कुरसौली गांव में निरीक्षण करने पहुंची। यहां 16 रोगियों के मलेरिया की जांच किट से की गई। सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई। डेंगू की जांच के लिए पांच लोगों के सैंपल भेजे गए। माहौली सरसौल में पांच लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। बिधनू के मर्दनपुर में बाढ़ प्रभावित स्थल का निरीक्षण किया गया। यहां 30 से ज्यादा बुखार के रोगियों की जांच की गई। इस मौके पर नोडल अधिकारी डॉ. राजेश्वर सिंह, जिला मलेरिया अधिकारी अरुण कुमार सिंह, सहायक मलेरिया अधिकारी भूपेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।

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कानपुर में अब तेजी से डेंगू फैल रहा है। शनिवार को भी जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी से आई रिपोर्ट में चार रोगियों में डेंगू होने की पुष्टि हुई है। अब शहर में डेंगू के रोगियों की संख्या 50 के पार चली गई हैं। चारों रोगी चौबेपुर के गांव के हैं। यहां पहले भी दो रोगी मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को भी माहौली सरसौल, कुरसौली कल्याणपुर के अलावा मर्दनपुर में निरीक्षण कर लार्वा नष्ट कराया और बुखार के रोगियों की जांच की।