कानपुर: कंट्रोल रूम से निकला बाढ़ का पानी, बोरियों से बनाई गई मेढ़, दो लाख आबादी को जल्द मिलेगी बिजली

कानपुर के मेहरबान सिंह पूरवा, मर्दनपुर, कंचनपुर, आरके पुरम, मोहनपुरम, बिहारी पुरवा, पिपौरी और बनपूरवा समेत आधा दर्जन से अधिक क्षेत्रों की लगभग दो लाख आबादी के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले पांच दिनों से अंधेरे में डूबने और जलभराव का दंश झेल रहे इन इलाकों में बुधवार को बिजली आपूर्ति बहाल करने का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है।

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उपकेंद्र के कंट्रोल रूम में घुसे बाढ़ के पानी के उतरने के बाद बिजली विभाग की टीमें मशीनों को चालू करने की तैयारियों में जुट गई हैं। गौरतलब है कि भीषण जलभराव के कारण बिजली उपकेंद्र परिसर और कंट्रोल रूम में पानी भर गया था, जिससे सुरक्षा के लिहाज से पिछले पांच दिनों से पावर सप्लाई रोकनी पड़ी थी।