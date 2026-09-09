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कानपुर: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लगी आग, शटर से निकलता दिखा धुआं, आसपास की दुकानों में दहशत, दमकल का इंतजार

Wed, 09 Sep 2026 09:44 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 09 Sep 2026 09:44 AM IST
सार

Kanpur News: बिल्हौर स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बुधवार सुबह अचानक आग लग गई। शटर से धुआं निकलता देख स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद दमकल और बैंक कर्मियों को सूचना दी गई है।

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Kanpur Fire breaks out at Central Bank of India smoke seen billowing from the shutter panic among nearby shops
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में शटर से निकलता दिखा धुआं - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर के बिल्हौर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में बुधवार सुबह अचानक आग लग गई। बैंक का शटर बंद होने के कारण अंदर से धुएं का भारी गुबार निकलने लगा। सुबह-सुबह बैंक से धुआं निकलता देख स्थानीय निवासियों, पास ही स्थित एटीएम के सुरक्षाकर्मियों और आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया।

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स्थानीय लोगों के अनुसार, बुधवार सुबह जब लोग दुकानों और रोजाना के कामों के लिए निकले, तो उन्होंने बैंक के शटर की दरारों से घना धुआं बाहर निकलते देखा। इससे आसपास की दुकानों और आवासीय मोहल्ले में अफरातफरी मच गई। इसकी जानकारी बैंक अधिकारियों और फायर ब्रिगेड को दी गई है।

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दमकल का इंतजार
घटना की जानकारी के बाद भी अब तक बैंक कर्मी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। इसमसे अंदर लगी आग के विकराल होने की आशंका से स्थानीय लोग  चिंतित नजर आए। मोहल्ले वासियों ने बताया कि दमकल विभाग को सूचना दे दी गई है और दमकल की गाड़ियां मौके के लिए रवाना हो चुकी हैं।

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