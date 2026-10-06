फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Father of young woman beaten by local toughs for protesting molestation; case registered

कानपुर: छेड़छाड़ के विरोध में दबंगों ने युवती के पिता को पीटा, दर्ज रिपोर्ट

Tue, 06 Oct 2026 11:36 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 06 Oct 2026 11:36 PM IST
विज्ञापन
Kanpur: Father of young woman beaten by local toughs for protesting molestation; case registered
पनकी थाना - फोटो : अमर उजाला

पनकी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने युवती के पिता को पीट दिया। पनकी निवासी ट्रक चालक ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि रविवार को उनकी बेटी घर के पास स्थित दुकान से कुछ सामान लेने गई थी। रास्ते में इलाके के शनि ने बेटी के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसे खींचने का प्रयास किया। इसमें बेटी के गर्दन पर खरोंच आ गईं। शनि अपने साथी अभिषेक और रविंद्र के साथ घर के बाहर पहुंच कर गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर पीट दिया। पनकी थाना प्रभारी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच कराई जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed