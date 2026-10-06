कानपुर: छेड़छाड़ के विरोध में दबंगों ने युवती के पिता को पीटा, दर्ज रिपोर्ट

पनकी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने युवती के पिता को पीट दिया। पनकी निवासी ट्रक चालक ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि रविवार को उनकी बेटी घर के पास स्थित दुकान से कुछ सामान लेने गई थी। रास्ते में इलाके के शनि ने बेटी के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसे खींचने का प्रयास किया। इसमें बेटी के गर्दन पर खरोंच आ गईं। शनि अपने साथी अभिषेक और रविंद्र के साथ घर के बाहर पहुंच कर गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर पीट दिया। पनकी थाना प्रभारी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच कराई जा रही है।

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