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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Farmers house burgled in Umri village jewelry and cash worth 15 lakh stolen police are scanning CCTV

कानपुर: उमरी गांव में किसान के घर में सेंधमारी, 15 लाख के जेवर और नकदी पार, सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस

Fri, 25 Sep 2026 01:49 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 25 Sep 2026 01:49 PM IST
सार

Kanpur News: भीतरगांव ब्लॉक के उमरी गांव में चोरों ने किसान के घर को अपना निशाना बनाया। चोरों ने मकान के पीछे दीवार में सेंध लगाकर करीब 15 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवर और 30 हजार रुपये नकद पार कर दिए। सुबह जब परिजन पीछे के कमरे में पहुंचे, तब वारदात का पता चला।

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Kanpur Farmers house burgled in Umri village jewelry and cash worth 15 lakh stolen police are scanning CCTV
उमरी गांव में किसान के घर बड़ी चोरी - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में भीतरगांव क्षेत्र के उमरी गांव में चोरों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देते हुए एक घर को अपना निशाना बनाया। चोरों ने मकान के पीछे की दीवार में सेंध लगाकर अंदर प्रवेश किया और करीब 15 लाख रुपये के आभूषण व 30 हजार रुपये नकदी पार कर दिए।

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घटना के समय किसान दिनेश पाल का परिवार आगे वाले कमरों और बरामदे में सो रहा था, जिससे उन्हें भनक तक नहीं लगी। सुबह करीब छह बजे जब परिजन मवेशियों के लिए भूसा निकालने पीछे के कमरे में पहुंचे, तब चोरी का खुलासा हुआ। वहां बक्से और डिब्बे खुले पड़े थे।

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सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस
पीड़ित के अनुसार चुराए गए जेवर उनकी मां और विवाहित बेटी के थे। सूचना पर साढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम के साथ साक्ष्य जुटाए। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। इस घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत और आक्रोश का माहौल है।

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