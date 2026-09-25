कानपुर: उमरी गांव में किसान के घर में सेंधमारी, 15 लाख के जेवर और नकदी पार, सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस

कानपुर में भीतरगांव क्षेत्र के उमरी गांव में चोरों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देते हुए एक घर को अपना निशाना बनाया। चोरों ने मकान के पीछे की दीवार में सेंध लगाकर अंदर प्रवेश किया और करीब 15 लाख रुपये के आभूषण व 30 हजार रुपये नकदी पार कर दिए।

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घटना के समय किसान दिनेश पाल का परिवार आगे वाले कमरों और बरामदे में सो रहा था, जिससे उन्हें भनक तक नहीं लगी। सुबह करीब छह बजे जब परिजन मवेशियों के लिए भूसा निकालने पीछे के कमरे में पहुंचे, तब चोरी का खुलासा हुआ। वहां बक्से और डिब्बे खुले पड़े थे।