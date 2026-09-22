कानपुर सुसाइड: ‘पत्नी से दूरी और शराब की लत बनी काल’, तीन युवकों ने फंदा लगाकर दी जान, जांच में जुटी पुलिस

एक साल से पत्नी-बेटी की राह देख रहा था रविंद्र

मझावन गांव निवासी हरिशंकर साहू का 27 वर्षीय बेटा रविंद्र ट्रक चालक था। करीब छह साल पहले उसकी शादी सारिका से हुई थी। दोनों की पांच वर्षीय बेटी सृष्टि है। बड़े भाई अमित के मुताबिक, करीब एक साल पहले पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद सारिका बेटी को लेकर मायके चली गई थी। परिजनों का कहना है कि रविंद्र पत्नी और बेटी को वापस बुलाने का प्रयास करता रहा, लेकिन दोनों घर नहीं लौटीं। इससे वह परेशान रहने लगा था। पिछले कुछ समय से शराब का सेवन भी बढ़ गया था। सोमवार देर रात वह शराब के नशे में घर पहुंचा और कमरे में चला गया। रात करीब एक बजे उठकर दूसरे कमरे में चला गया। मंगलवार सुबह मां कुशमा सफाई करने पहुंचीं तो रविंद्र का शव फंदे से लटका मिला। बिधनू थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने बताया कि परिजनों के अनुसार पत्नी और बेटी के मायके में रहने से युवक परेशान था। जांच की जा रही है।