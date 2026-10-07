कानपुर: अमरूद के पेड़ पर फंदे से लटका मिला बुजुर्ग का शव, मचा कोहराम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 07 Oct 2026 11:40 PM IST
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नवाबगंज थाना क्षेत्र गोपालपुरवा गांव निवासी रामचंद्र ने बताया कि सोमवार को पिता देवीदीन (82) का मां सुंदरा से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद वह बिना किसी को कुछ कहे घर से निकल गए। काफी देर बाद भी घर न लौटने पर खोजबीन की लेकिन कुछ पता नहीं चला। बुधवार को छोटा भाई बंशीलाल खेतों की ओर गया तो पिता का शव घर से एक किमी दूर अमरूद के पेड़ पर गमछे के सहारे लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नवाबगंज थाना प्रभारी ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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