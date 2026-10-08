कानपुर: पत्नी से विवाद के बाद बुजुर्ग लापता, पेड़ से लटका मिला शव, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजी बॉडी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 08 Oct 2026 12:28 PM IST
सार
Kanpur News: गोपालपुरवा गांव में पारिवारिक विवाद के बाद लापता बुजुर्ग का शव खेत में अमरूद के पेड़ से लटका मिला। सोमवार को पत्नी से हुए विवाद के बाद वह बिना बताए घर से निकल गए थे। दो दिन बाद छोटे बेटे द्वारा खेतों की तरफ जाने पर वारदात का पता चला।
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विस्तार
कानपुर में नवाबगंज थाना क्षेत्र गोपालपुरवा गांव निवासी रामचंद्र ने बताया कि सोमवार को पिता देवीदीन (82) का मां सुंदरा से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद वह बिना किसी को कुछ कहे घर से निकल गए। काफी देर बाद भी घर न लौटने पर खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला।
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बुधवार को छोटा भाई बंशीलाल खेतों की ओर गया तो पिता का शव घर से एक किमी दूर अमरूद के पेड़ पर गमछे के सहारे लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नवाबगंज थाना प्रभारी ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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